Стали известны подробности иска России в ЕСПЧ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в рамках своего иска в ЕСПЧ направила целый массив материалов по Украине. Она сообщила об этом в эфире «Соловьёв LIVE».

Пусть эти самые структуры, которые финансируются и постоянно о себе заявляют как о моральной истине в последней инстанции, попробуют не увидеть весь массив материалов, который был направлен, — заявила Захарова.

В четверг российская сторона подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд против Украины. Кремль обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. В жалобе отражены события после насильственной смены власти на Украине в феврале 2014 года.

Мария Захарова добавила, что в ЕСПЧ должны «обратить взор в тот регион, где погибают дети от взрывов снарядов и шальных пуль, где люди, которые всю жизнь проработали, не могут получить социальные пособия и пенсии, потому что они отрезаны и заблокированы».

Иск России в ЕСПЧ против Украины по событиям 2014 года имеет «шикарные перспективы». Об этом ранее заявил президент Союза адвокатов России доктор юридических наук Игорь Трунов.