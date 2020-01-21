Президент России Владимир Путин подписал указ о первом заместителе и заместителях председателя правительства.
Зампредами правительства назначены:
- Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства;
- Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства;
- Марат Хуснуллин — вице-премьер, вице-мэр Москвы;
- Алексей Оверук — вице-премьер;
- Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;
- Виктория Абрамченко — вице-премьер;
- Юрий Трутнев — вице-премьер, сохранил свой пост;
- Татьяна Голикова — вице-премьер, сохранила свой пост;
- Юрий Борисов — вице-премьер, сохранил свой пост.
Указ вступил в силу начиная со дня его подписания.
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