Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о первом заместителе и заместителях председателя правительства.

Зампредами правительства назначены:

  • Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства;
  • Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства;
  • Марат Хуснуллин — вице-премьер, вице-мэр Москвы;
  • Алексей Оверук — вице-премьер;
  • Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;
  • Виктория Абрамченко — вице-премьер;
  • Юрий Трутнев — вице-премьер, сохранил свой пост;
  • Татьяна Голикова — вице-премьер, сохранила свой пост;
  • Юрий Борисов — вице-премьер, сохранил свой пост.

Указ вступил в силу начиная со дня его подписания. 

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