Стали известны детали телефонного разговора Трампа и Путина

https://static.news.ru/photo/51d2b790-7d3e-11ea-99cc-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белый дом раскрыл некоторые детали телефонного разговора Трампа и Путина после утверждения сделки ОПЕК+. Президент США поблагодарил российского лидера за сотрудничество с Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими странами в целях успокоения мировых энергетических рынков.

Также Трамп поприветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, который будет соответствовать стабильности мировых не только энергетических, но и финансовых рынков, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину и королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду после сделки по снижению добычи нефти. Он поблагодарил глав государств.