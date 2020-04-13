Стали известны детали телефонного разговора Трампа и Путина

Белый дом раскрыл некоторые детали телефонного разговора Трампа и Путина после утверждения сделки ОПЕК+. Президент США поблагодарил российского лидера за сотрудничество с Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими странами в целях успокоения мировых энергетических рынков.
Также Трамп поприветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, который будет соответствовать стабильности мировых не только энергетических, но и финансовых рынков,
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину и королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду после сделки по снижению добычи нефти. Он поблагодарил глав государств.
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