Стали известны данные о подключении Жириновского к ИВЛ

Состояние Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусом в ЦКБ, не требует подключения к аппарату ИВЛ. Политик находится в стабильном состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Информацию о подключении политика к аппарату искусственной вентиляции лёгких опроверг и его секретарь Александр Дюпин.

Опровергаем. Всё нормально, — приводит слова представителя Жириновского Telegram-канал агентства «Москва».

В партии уверяют, что лидер ЛДПР чувствует себя хорошо и продолжает работать. Жириновского госпитализировали в больницу с новой коронавирусной инфекцией ещё 2 февраля, но известно об этом стало толков в среду, 9 февраля. У политика выявлен «омикрон»-штамм, о чём официально заявила пресс-служба Минздрава.

Накануне в СМИ появилась информация, что Жириновский госпитализирован в больницу с 75% поражения лёгких, он находится в критическом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ. Позже Минздрав уточнил, что состояние лидера ЛДПР стабильное и ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов заявил, что если информация о подключении Жириновского к ИВЛ является правдой, то это может говорить о его «критическом состоянии».