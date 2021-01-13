Стала известна возможная дата послания Путина Федеральному собранию

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Политические тяжеловесы, вроде руководителей думских фракций, останутся и после выборов в новом составе парламента, считает спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, это говорит лишь об эффективности партийной системы в стране.

Она (партийная система. — NEWS.ru) устойчива, она к вызовам готова. И то время, в которое работали политические фракции в Думе в прошлом году непростом, подтвердило доверие и популярность, и исходя...