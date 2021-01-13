Стала известна возможная дата послания Путина Федеральному собранию

https://static.news.ru/photo/ee68fa00-5584-11eb-8793-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стала известна предполагаемая дата оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте, это может произойти в середине февраля.
Послание Федеральному собранию — это ежегодное обращение президента к парламенту. Представляет собой программный политико-правовой документ, который выражает видение главой государства стратегических направлений развития страны в ближайшей перспективе.
Традиционно во время оглашения послания присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, главы Конституционного и Верховного судов. Также слушают послание губернаторы регионов, председатели законодательных собраний субъектов РФ, главы основных конфессий, общественные деятели и руководители СМИ.
Ранее NEWS.ru писал, что Путин проведёт совещание с членами российского правительства, в ходе которого планируется обсудить планы дорожного строительства на 2021–2023 годы. В Кремле отметили, что с докладами на соответствующую тему выступят зампредседателя правительства Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов.