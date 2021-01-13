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Стала известна возможная дата послания Путина Федеральному собранию

12:40, 13 января 2021 47
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стала известна предполагаемая дата оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте, это может произойти в середине февраля.

Похоже, в середине февраля, — рассказал источник.

Послание Федеральному собранию — это ежегодное обращение президента к парламенту. Представляет собой программный политико-правовой документ, который выражает видение главой государства стратегических направлений развития страны в ближайшей перспективе.

Традиционно во время оглашения послания присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, главы Конституционного и Верховного судов. Также слушают послание губернаторы регионов, председатели законодательных собраний субъектов РФ, главы основных конфессий, общественные деятели и руководители СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин проведёт совещание с членами российского правительства, в ходе которого планируется обсудить планы дорожного строительства на 2021–2023 годы. В Кремле отметили, что с докладами на соответствующую тему выступят зампредседателя правительства Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов.

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