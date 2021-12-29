Стала известна стоимость новогоднего подарка Лукашенко Путину

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи в Овальном зале Константиновского дворца

Журналисты подсчитали приблизительную стоимость новогоднего подарка президента Белоруссии Александра Лукашенко российскому коллеге Владимиру Путину. Результаты подсчётов приводит Lenta.ru. Во время визита в Санкт-Петербург Лукашенко подарил Путину продуктовую корзину и набор хрусталя, все товары произведены в Белоруссии. Общая стоимость подарка превысила 36 тысяч рублей.

По данным издания, мясные продукты в корзине произведены на Гродненском мясокомбинате. В частности, в ней было несколько длинных батонов сырокопчёной колбасы «Милано» и «Итальянская», около четырёх батонов колбасы «Мясной дуэт», «Мясной каприз» и «Киндюк», а также сырокопчёная колбаса «Гродзенски прысмак» и полендвица домашняя сыровяленая «Новая». Колбасы весом от 400 до 800 граммов стоят от 440 до 920 рублей.

Также в набор вошли сыры. В частности, это нарезки «Гауда» и «Российский» фирмы «Брест-Литовск», сыр «Выдержанный», маскарпоне Bonfesto и рассольный сливочный сыр Sveza марки «Савушкин». Цены на сыры варьируются от 130 до 209 рублей за 150 граммов, маскарпоне стоит 269 рублей за 250 граммов. Итоговая стоимость продуктов составляет порядка 8174 рублей.

Кроме того, подсчитана стоимость набора предметов из хрусталя производства стеклозавода «Неман» в Гродненской области. По данным издания, набор из шести хрустальных бокалов с цветной ножкой, такой же набор фужеров и два хрустальных подсвечника кобальтового цвета стоят около 28 тысяч рублей.

Накануне лидеры государств провели переговоры в Санкт-Петербурге. На них обсуждались вопросы российско-белорусского сотрудничества. После официальной части президенты приняли участие в товарищеском хоккейном матче.