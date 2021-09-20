Ситуацию с дистанционным голосованием в Госдуму назвали беспроблемной

В регионах в федеральной системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не было никаких технических сбоев в ходе выборов в Госдуму и всё прошло без проблем, об этом рассказал заместитель председателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов. Его слова передаёт издание argumenti.ru.

Ни серьёзных, ни несерьёзных, вообще никаких сбоев не было, — отметил эксперт.

По его словам, примерно на 653 тыс избирателей было не более 10 жалоб, при этом они были связаны лишь с техническими проблемами техники голосовавших.

Учитывая, как беспроблемно прошло дистанционное голосование и высокий интерес к нему, в следующем году оно будет внедряться в большее число регионов, заключил Артамонов.

Ранее заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут объяснил, почему оппозиционные кандидаты, которые лидировали после подсчёта 99% бюллетеней, резко потеряли первое место после появления результатов 100% бюллетеней. По его словам, результаты в пользу представителей «Единой России» изменили итоги онлайн-голосования.