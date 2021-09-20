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Ситуацию с дистанционным голосованием в Госдуму назвали беспроблемной

17:15, 20 сентября 2021
Ситуацию с дистанционным голосованием в Госдуму назвали беспроблемной Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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В регионах в федеральной системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не было никаких технических сбоев в ходе выборов в Госдуму и всё прошло без проблем, об этом рассказал заместитель председателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов. Его слова передаёт издание argumenti.ru.

Ни серьёзных, ни несерьёзных, вообще никаких сбоев не было,отметил эксперт.

По его словам, примерно на 653 тыс избирателей было не более 10 жалоб, при этом они были связаны лишь с техническими проблемами техники голосовавших.

Учитывая, как беспроблемно прошло дистанционное голосование и высокий интерес к нему, в следующем году оно будет внедряться в большее число регионов, заключил Артамонов.

Ранее заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут объяснил, почему оппозиционные кандидаты, которые лидировали после подсчёта 99% бюллетеней, резко потеряли первое место после появления результатов 100% бюллетеней. По его словам, результаты в пользу представителей «Единой России» изменили итоги онлайн-голосования.

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