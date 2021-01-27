Стала известна реакция зарубежных СМИ на выступление Путина в Давосе

https://static.news.ru/photo/27b1f28e-612f-11eb-b120-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Крупнейшие издания в Европе, Америке и Азии процитировали речь российского президента на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В этом году Владимир Путин впервые за 12 лет участвовал в этом международном событии.

Французское издание LesEchos отметило , что Путин «открыл дверь в Европу», припомнив старую формулу «от Лиссабона до Владивостока», и повторил в этом генерала де Голля.

Телеканал France 24 обратил внимание на призыв российского лидера к укреплению связей между Россией и Европой. Это же отмечает и Mediapart, упомянув в публикации, что Путин ведёт речь о готовности к улучшению отношений с европейцами.

Американский портал Axios отмечает, что Путин привёл в пример США, предупреждая о разногласиях в обществе, которые провоцируют большие технологические компании.

Bloomberg также цитирует слова Владимира Путина о глобальных тенденциях, схожих с теми, которые наблюдались в 30-х годах прошлого века. Financial Times особо обращает внимание на предупреждение российского президента об опасности борьбы «всех против всех», если глобальное развитие будет всё же проигнорировано.

Турецкое агентство Anadolu посчитало самым важным заявление Путина о ДСНВ, посчитав продление договора «шагом в правильном направлении».

Индийское издание The Hindu особо отмечает ряд заявлений российского лидера. Это глобализация и экономический рост, которые вывели множество людей из бедности. Однако при этом даже в богатых странах люди сталкиваются с «туманными перспективами роста зарплаты», всё более ограниченным доступом к здравоохранению, образованию.

Издание также обращает внимание на заявление Путина о том, что пандемия коронавируса выявила многие недостатки мировой экономики, что стало прямым результатом «политик прошлого века». И эта политика в итоге привела к минимальным налогам для богачей и корпораций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на первом за несколько лет выступлении на Давосском экономическом форуме президент РФ ожидаемо затронул основополагающие темы и провёл параллели с ситуацией, которая сложилась в мире в 30-х годах, сообщила NEWS.ru политолог и публицист Наталия Елисеева.