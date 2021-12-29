Стала известна реакция Белого дома на разговор Путина и Байдена

Телефонный разговор президентов России и США в Белом доме оценили как серьёзный и субстантивный. Контакт назвали уместным в связи с готовящимися в начале января дипломатическими переговорами, сообщает РИА Новости.

Лидеры признали, что будут, вероятно, области, где будет существенный прогресс, а также такие области, в которых соглашения могут быть невозможны. [Они также согласились], что предстоящие переговоры определят более точно контуры этих категорий. В этом суть дипломатии, переговоры для этого и существуют, — заявил высокопоставленный чиновник администрации президента США.

В Белом доме отметили, что Байден обсудил с российским президентом Путиным все ключевые моменты. Это необходимость деэскалации на Украине, действия Штатов в случае ухудшения ситуации. Американский лидер призвал Путина снизить напряжённость и заявил, что значимый прогресс на предстоящих переговорах будет возможен только в атмосфере деэскалации.

Вашингтон подчеркнул, что Байден пригрозил Москве «решительным ответом» в случае возможного вторжения на Украину. В такой ситуации США будет прикладывать усилия для укрепления сил НАТО и предоставлять Киеву дополнительную помощь.

Ранее ООН положительно отнеслась к переговорам Путина и Байдена. Об этом заявила помощница официального представителя генсека Организации Флоренция Сото Ниньо.