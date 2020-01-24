24 января завершил свою работу 50-й Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Участники ВЭФ-2020 обсуждали не только экономику, но и экологию, образование, здравоохранение, развитие новых технологий и другие темы. В этом году форум собрал около трёх тысяч делегатов из 117 стран мира. Среди них: главы государств, миллиардеры, дипломаты, учёные, деятели культуры, руководители общественных и благотворительных организаций. На полях ВЭФ-2020 работала и съёмочная группа NEWS.ru.
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