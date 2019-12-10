Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил о важности встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Такого рода беседа исключительно важна для благосостояния Соединённых Штатов. Президент в своей кампании говорил об улучшении отношений с Россией, — цитирует Гидли телеканал Fox.
Также он добавил, что Трамп и Лавров в ходе переговоров обсудят национальную безопасность, вопрос контроля над вооружениями и обеспечение безопасности в ходе выборов.
Как ранее писал NEWS.ru, в отношении президента США Дональда Трампа официально выдвинуты обвинения, среди которых злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.
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