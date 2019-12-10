https://static.news.ru/photo/c46590fe-16df-11ea-a4ed-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил о важности встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Такого рода беседа исключительно важна для благосостояния Соединённых Штатов. Президент в своей кампании говорил об улучшении отношений с Россией, — цитирует Гидли телеканал Fox.

Также он добавил, что Трамп и Лавров в ходе переговоров обсудят национальную безопасность, вопрос контроля над вооружениями и обеспечение безопасности в ходе выборов.

Как ранее писал NEWS.ru, в отношении президента США Дональда Трампа официально выдвинуты обвинения, среди которых злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.