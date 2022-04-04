США заявили о проведении голосования по вопросу участия России в СПЧ ООН

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон надеется уже в этот четверг, 7 апреля, провести заседание и голосование по вопросу участия России в Совете по правам человека. Об этом политик сообщила в интервью NPR.

Этим нужно заниматься в Генеральной Ассамблее, и мы рассчитываем сделать это как можно скорее — на этой неделе и, возможно, уже в четверг, — сказала политик в ответ на вопрос, когда она ожидает голосования.

Намерения США в этом вопросе подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она заявила, что постпред США будет добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН по распоряжению американского президента Джо Байдена.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что считает невообразимой инициативу по приостановке участия России в работе СПЧ ООН. По его словам, Запад и ряд других стран пытаются исключить Москву из всех мировых форумов.