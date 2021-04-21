США подтвердили получение от России списка высылаемых дипломатов

https://static.news.ru/photo/fe90ae34-a2df-11eb-a4a1-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Представитель Госдепа Нед Прайс объявил на брифинге, что США получили от России список высылаемых дипломатов. Документ прибыл в качестве официальной корреспонденции.

Прайс отметил, что дипломаты обеих стран обсудили сложившуюся ситуацию, а также выразил надежду, что диалог продолжится в ближайшее время.

Посол Салливан пока в Москве, его план вернуться домой на этой неделе, — отметил представитель Госдепа на брифинге, который транслировал канал Daily Press.

Так США отреагировали на заявление России выслать десять американских дипломатов в ответ на такое же количество высылаемых российских дипломатов из США. Это ответная мера на санкции. Представителям МИД дали месяц на то, чтобы покинуть страну.

Как сообщалось ранее, Россия не позволит другим государствам общаться с собой в ультимативной форме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал требования чешской стороны вернуть обратно выдворенных из Москвы чешских дипломатов.