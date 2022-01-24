США заявили о неготовности ответить России по гарантиям безопасности

США пока не готовы сообщить, какими будут их ответы на предложенные Россией гарантии безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Речь идёт о заявлении российского МИД о том, что Москва в ближайшее время ждёт письменные ответы от Соединённых Штатов по гарантиям безопасности.

Мы давно уже ждём. Мы ждём в ближайшее время, об этом говорилось неоднократно и партнёрам, и публично. Мы исходим из того, что все уточняющие ответы на их уточняющие вопросы были даны. Можно уже выработать позицию, положить её на бумагу и ответить попутно, — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Также Белый дом сообщил, что пока не комментирует предложенную Госдумой инициативу о признании ДНР и ЛНР, и отметил, что эвакуация граждан США с Украины не планируется.

Что же касается санкций в отношении России, то США считает их угрозу куда более эффективным средством для «сдерживания» России, чем само введение.

Ранее сообщалось, что американские должностные лица попросили коллег из РФ не публиковать письменный ответ Вашингтона на проекты Москвы по гарантиям безопасности. Ответ Вашингтона не станет соответствовать выдвинутым Москвой требованиям, но в Белом доме считают, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент РФ Владимир Путин, «имеет смысл».