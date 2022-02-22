США заявили о готовности ввести санкции против «Сбера» и ВТБ

США при необходимости готовы ввести санкции против Сбербанка и ВТБ. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации США, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов. Слова чиновника приводит ТАСС.

Представитель администрации заявил , что ни одно финансовое учреждение РФ не находится в безопасности, пока существует вероятность продолжения «вторжения» России на Украину. Это может коснуться Сбербанка и ВТБ, чьи совокупные активы составляют почти $750 млрд.

Санкции на сегодня введены против Александра Бортникова и его сына Дениса (заместителя президента — председателя правления ВТБ), Сергея Кириенко и его сына Владимира (генерального директора VK), Петра Фрадкова (главы ПСБ) и их родственников, уточнил американский чиновник. Как сообщается в пресс-релизе американского Минфина, ограничения нацелены на людей из «ближайшего окружения» президента Владимира Путина. В США заблокировано всё имущество вышеуказанных лиц и доли в имуществе, также запрещены любые операции с этими активами.

Власти США продолжают рассматривать потенциальные санкции, в частности, не исключается возможность отключения России от SWIFT.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ввод новых антироссийских санкций потребует от Вашингтона усилий, чтобы защитить свою экономику. О намерении «предпринять решительные действия» хозяин Белого дома заявил во время выступления с речью, посвящённой ситуации вокруг Украины.