США заявили о готовности ввести санкции против «Сбера» и ВТБ

США при необходимости готовы ввести санкции против Сбербанка и ВТБ. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации США, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов. Слова чиновника приводит ТАСС.
Представитель администрации
Санкции на сегодня введены против Александра Бортникова и его сына Дениса (заместителя президента — председателя правления ВТБ), Сергея Кириенко и его сына Владимира (генерального директора VK), Петра Фрадкова (главы ПСБ) и их родственников, уточнил американский чиновник. Как сообщается в пресс-релизе американского Минфина, ограничения нацелены на людей из «ближайшего окружения» президента Владимира Путина. В США заблокировано всё имущество вышеуказанных лиц и доли в имуществе, также запрещены любые операции с этими активами.
Власти США продолжают рассматривать потенциальные санкции, в частности, не исключается возможность отключения России от SWIFT.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что ввод новых антироссийских санкций потребует от Вашингтона усилий, чтобы защитить свою экономику. О намерении «предпринять решительные действия» хозяин Белого дома заявил во время выступления с речью, посвящённой ситуации вокруг Украины.