США выдвинули условие на предложения России о гарантиях безопасности

Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью «Коммерсанту», что есть ряд принципов, которые американская сторона обсуждать не будет, так как она считает их неприемлемыми. Он подчеркнул, что Вашингтон, как и Москва, имеет право выдвигать свои условия.

Ни одна страна не имеет права изменять — силой или угрозой применения силы — границы другой страны. Ни одна страна не имеет права диктовать политику или указывать другой стране, с кем она может сотрудничать, особенно в сфере обеспечения её собственной безопасности, — отметил дипломат.

Накануне в пресс-службе департамента США потребовали от России убрать войска от границ с Украиной. В ответном заявлении Владимир Путин напомнил о договорённости с НАТО о нерасширении на восток, которую Альянс не выполняет, и потребовал от Запада гарантий безопасности.

Ранее сообщалось о заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая сказала, что США не готовы согласиться со всеми предложениями России по гарантиям безопасности, однако она подчеркнула, что Америка также считает основным путём решения всех вопросов только диалог.