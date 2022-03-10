США ввели санкции против правления Новикомбанка и «АБР Менеджмента»

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Минфин США сообщил о введении санкций против членов правления Новикомбанка (принадлежит Ростеху) и компании «АБР Менеджмент». Речь идёт о Германе Белоусе, Андрее Сапелине и Дмитрии Вавулине, уточняет ТАСС.

Дополнительно Госдепартамент вводит санкции в отношении четырёх членов правления Новикомбанка, включая его председателя Елену Георгиеву, — говорится в документе.

Также под санкции попали компания «АБР Менеджмент» и четыре члена её правления. Кроме того, ограничения введены в отношении Юрия Ковальчука, Кирилла Ковальчука, Дмитрия Лебедева. В список попал Владимир Княгинин, который является вице-губернатором Санкт-Петербурга.

Под санкции попали и семьи Юрия и Кирилла Ковальчуков. Рестрикции в отношении всех, кто пополнил санкционный список, введены Минфином и Госдепом США.

Ранее сообщалось. что США ввели санкции в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова, спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.