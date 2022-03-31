США ввели новые санкции в отношении России

США расширили санкции в отношении РФ. Минфин Соединённых Штатов внёс в санкционный список по России ещё 21 организацию и 13 лиц, связанных с киберактивностью и современными технологиями, опубликовано на сайте ведомства. Помимо этого, казначейство определило три отрасли российской экономики, сотрудников и предприятия которых американские власти смогут включать в санкционные списки.

Минфин расширил санкционные полномочия, включив в них аэрокосмический, морской и электронный секторы российской экономики. Сегодняшние действия являются частью комплексного ответа на ограничение секторов, которые необходимы для обеспечения продолжающегося конфликта на Украине, — сказано в сообщении.

В перечень попали такие компании, как НИИ молекулярной электроники, ООО Научно-технический центр «Метротек», ООО «Серния Инжиниринг», НИИ «Вектор» и «Т-Платформы», при этом «Озон Банк» в санкционном списке теперь не значится.

Ведомство объясняет, что несколько попавших в него компаний были частью схемы по закупке технологий двойного назначения на Западе в обход санкций. Ядром этой сети было московское ООО «Серния Инжиниринг».

Накануне американский Госдепартамент опубликовал информацию о встрече дипломатов США и ЕС, на которой они обсудили дополнительные шаги по изоляции экономики России.