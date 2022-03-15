США ввели новые санкции против военных РФ и жены Лукашенко

США расширили список санкций, включив в него ряд российских высокопоставленных военных, сотрудников полиции Чечни и жену президента Белоруссии Александра Лукашенко Галину, передаёт РИА Новости.

В список вошли заместители главы Минобороны Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов и Геннадий Жидко. Также ограничения коснутся отдела МВД России по Курчалоевскому району Чечни.

Кроме того, в списке числится Галина Лукашенко.

Как отмечает ТАСС, санкции затронут и гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

Также под санкции попали прокурор чеченского города Аргун Джабраил Ахматов, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Курчалоевскому району Хусейн Хутаев, судья Басманного районного суда Москвы Наталья Мушникова, следователь Курчалоевского РОВД Нурид Саламов.

Как сообщалось во вторник, Канада расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине, добавив в санкционный cписок ещё 15 российских должностных лиц. Под санкции попали, в частности, официальный представитель Минобороны Игорь Конашeнков и глaва Минэкономики Макcим Решетников. Согласно обновлённому списку, под ограничения попали в том числе начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Каcатонов, главком ВКС Сергей Cуровикин и его заместитель Сергей Дронов. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал введение ограничительных мер против пяти россиян и 32 военных организаций.

В конце прошлой недели Канада ввела санкции в отношении председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой и бизнесмена Алишера Усманова, Под ограничения попал и бизнесмен Роман Абрамович, а также Елена Морозова — судья, вынесшая решение об аресте оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года, и Игорь Янчук — начальник управления МВД Химок. Кроме того, санкции были введены против Минобороны России, Службы внешней разведки, компании «Сухой» и корпорации «Иркут».