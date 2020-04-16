В МИД РФ не увидели предпосылок игнорировать парад Победы со стороны США

https://static.news.ru/photo/25474994-7fef-11ea-a4d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты не отказывались от приглашения посетить торжества по случаю празднования 75-летия Победы и повысили уровень представительства. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат также подчеркнул, что Вашингтону приглашения были направлены своевременно.

Американские коллеги на них отреагировали. Мы не видим причин, почему это их приезд может не состояться. Отказа не было, — цитирует Рябкова РИА Новости.

До этого американский посол Джон Салливан сообщил, что делегацию США, которая прибудет в Москву на парад Победы, возглавит советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь ответил на вопрос журналистов о возможности переноса парада Победы.