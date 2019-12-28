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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рассказал, что не сразу понял, почему занимавший тогда пост президента страны Борис Ельцин выбрал себе в преемники именно Владимира Путина.

Артамонов рассказал РИА Новости, что был удивлён таким решением главы государства, но сразу понял, что Путин справится с ролью президента, и чем больше узнавал его, тем больше эта уверенность крепла....