Соединённые Штаты усилили свою военную активность у берегов Чукотки, проводя учения и наращивая состав группировок, сообщил глава штаба Объединённого командования Вооружёнными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.
Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются в том числе высадки морского десанта, — сказал он в эфире телеканала «Звезда».
Как ранее писал NEWS.ru, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил о заявлении российской стороны. По его словам, Россия предлагала НАТО отказаться от военных учений на участках соприкосновения. Сообщается, что речь шла о Балтийском и Черноморском регионах. Однако представители Альянса не отреагировали на российское предложение.
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