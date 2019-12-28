https://static.news.ru/photo/ef1343d8-2b38-11ea-8fef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов угрожают санкциями компаниям, которые хотят завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» в течение 30 дней.

По словам чиновников США, окончание работ в этот период не позволит избежать ограничительных мер, передаёт Reuters.

Санкции будут наложены, если компании не продемонстрируют добрую волю, — подчеркнул представитель американских властей.

Он отметил, что организациям выделили 30 дней для прекращения деятельности и вывоза оборудования, а не для ускоренного завершения работ.

Как писал NEWS.ru, США планируют ввести санкции против России. Причиной может стать отказ от завершения работ на газопроводе «Северный поток — 2».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против введения санкций США из-за газопровода «Северный поток — 2». Она сообщила, что Европа будет использовать собственные силы для защиты компаний-подрядчиков.