https://static.news.ru/photo/a7d239f8-5a67-11ea-bb52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Комиссия ООН по разоружению перенесла своё заседание на апрель из-за виз США. Невыдача визы главе российской делегации Константину Воронцову стало причиной вторичного срыва заседания.

О том, что Воронцову вновь не была выдана американская виза, сообщил на организационном совещании комиссии зампред постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он же и предложил перенести заседание на апрель, пишет ТАСС.

Председатель комиссии был вынужден согласиться с датой переноса. Полянский выразил сожаление, что США мешает начать работу комиссии по теме разоружения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия ждёт, что генсек ООН Антониу Гутерриш не оставит без внимания нарушение США обязательств, связанных с невыдачей Белым домом виз делегатам РФ для участия в международных мероприятиях, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.