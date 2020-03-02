https://static.news.ru/photo/80803d88-5ca5-11ea-8df6-fa163e074e61_660.jpg Фото: nangs.org

Минфин Соединённых Штатов исключил из санкционных списков, связанных с поставками в Северную Корею, две российских компании.

Речь идёт о «Приморскнефтепродукте» и «Независимой нефтегазовой компании», а также их юридических лицах. Обе они, как считается, торговали с КНДР, за что и попали в чёрный список.

Санкции наложены на Северную Корею из-за продолжения ядерных испытаний. Ограничениям подвергаются и компании, сотрудничающие с Пхеньяном.

Ранее NEWS.ru писал, что бизнесмены из Китая и России, по данным газеты The Wall Street Journal, помогают КНДР обходить санкции. В последнее время идёт масштабное увеличение поставок топлива в Северную Корею с участием российских и китайских судов. Кроме того, китайские компании покупают железо, сталь и другие материалы в КНДР на десятки миллионов долларов. Китайские фирмы поддерживают совместные предприятия с Пхеньяном, а китайский туризм в КНДР растёт. И всё это, несмотря на запрет, введённый ООН в 2017 году.