Сенатор: Путина ждёт политическая дуэль

https://static.news.ru/photo/b7d0cf46-cb99-11eb-af56-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящая встреча лидеров России и США станет настоящей политической дуэлью. Наладить отношения между двумя государствами в ходе мероприятия вряд ли получится, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

На совместную пресс-конференцию с Путиным Байден не решился — боится проиграть главе России. Авторитета это Байдену не добавит: всем ясно, у кого превосходство в этом тандеме, — написал он в соцсетях.

Владимир Путин и Джо Байден встретятся в следующую среду. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель рассказала журналистам о встрече на полях саммита G7 c президентом США Джо Байденом. Политики обсудили будущие переговоры американского лидера с главой РФ Владимиром Путиным в Женеве,