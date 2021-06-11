Сенатор: Путина ждёт политическая дуэль

Предстоящая встреча лидеров России и США станет настоящей политической дуэлью. Наладить отношения между двумя государствами в ходе мероприятия вряд ли получится, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
На совместную пресс-конференцию с Путиным Байден не решился — боится проиграть главе России. Авторитета это Байдену не добавит: всем ясно, у кого превосходство в этом тандеме, — написал он в соцсетях.
Владимир Путин и Джо Байден встретятся в следующую среду. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
Ранее NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель рассказала журналистам о встрече на полях саммита G7 c президентом США Джо Байденом. Политики обсудили будущие переговоры американского лидера с главой РФ Владимиром Путиным в Женеве,