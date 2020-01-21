https://static.news.ru/photo/6321a728-3c97-11ea-a7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka, via www.imago-ima

Власти Соединённых Штатов внесли в обновлённый список санкций в отношении Венесуэлы 15 самолётов.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США уточнило, что речь идёт о небольших воздушных судах. В частности, в обновлённый список санкции включили бизнесджеты Learjet 45 и Falcon 900, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, власти США могут внести ещё семь стран в список государств, гражданам которых ограничен въезд в страну. По данным СМИ, американская администрация рассматривает ограничения для граждан Белоруссии, Киргизии, Нигерии, Мьянмы, Судана, Эритреи и Танзании.