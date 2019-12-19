США внесли в санкционные списки двух судей Революционного суда Ирана за «преследование граждан, пытавшихся реализовать свои права на свободу самовыражения и собраний».
Как
Всё имущество и активы этих лиц, подпадающие под юрисдикцию США, подлежат блокировке. Гражданам Соединённых Штатов запрещено иметь с ними какие-либо экономические отношения. Все иностранные физические и юридические лица, которые попытаются вступить в экономические отношения или оказать какую-либо поддержку судьям, могут также попасть под санкционные ограничения.
15 декабря, как передавал NEWS.ru, США ввели санкции против объекта в Иране, связанного с обогащением урана.
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