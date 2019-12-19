https://static.news.ru/photo/149a015a-2279-11ea-af4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США внесли в санкционные списки двух судей Революционного суда Ирана за «преследование граждан, пытавшихся реализовать свои права на свободу самовыражения и собраний».

Как гласит сообщение американского Минфина, речь идёт об Абольгассеме Салвати и Мохаммаде Могиссе. Ведомство утверждает, что эти лица «годами преследовали граждан Ирана и лиц с двойным гражданством, в некоторых случаях приговаривая их к смерти». Также их обвиняют в «пособничестве иранскому режиму», в организации «показательных процессов против журналистов, юристов, политических активистов, представителей религиозных и этнических меньшинств».

Всё имущество и активы этих лиц, подпадающие под юрисдикцию США, подлежат блокировке. Гражданам Соединённых Штатов запрещено иметь с ними какие-либо экономические отношения. Все иностранные физические и юридические лица, которые попытаются вступить в экономические отношения или оказать какую-либо поддержку судьям, могут также попасть под санкционные ограничения.

15 декабря, как передавал NEWS.ru, США ввели санкции против объекта в Иране, связанного с обогащением урана.