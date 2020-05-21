США предложат договор по контролю над вооружениями с участием КНР

https://static.news.ru/photo/fd5cb59c-9b8f-11ea-961e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зоя Русинова/ТАСС

Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли заявил, что новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) должен включить Китай, а не только Россию и Соединённые Штаты.

Китай должен быть частью этого, прекратить скрываться за Великой стеной секретности. <...> Никакого неконтролируемого наращивания ядерного потенциала, — цитирует Биллингсли ТАСС.

По словам спецпредставителя президента США, российско-американские переговоры стартуют в ближайшем будущем. Стороны договорились встретиться, чтобы обсудить «общие обеспокоенности и задачи». Америка, по словам Биллингсли, будет настаивать именно на трёхстороннем договоре.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что Россия и США готовятся провести видеоконференцию по вопросам стратегической стабильности.

Как писал NEWS.ru, Трамп анонсировал выход США из Договора по открытому небу, обвинив Россию в нарушении условий международного документа.