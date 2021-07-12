США посодействовали вывозу российских граждан из Афганистана

Эвакуации из Кабула россиян и граждан стран ОДКБ посодействовали США. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России, передают РИА Новости.

Также помощь оказали талибы (представители запрещённой в РФ террористической организации). Вылет прошёл успешно, невзирая на дезорганизованную обстановку в аэропорту Кабула.

Все россияне, которые пожелали выбраться из Афганистана, были эвакуированы.

Эвакуацию подготовил министр обороны России Сергей Шойгу. На каждом борту были врачи, необходимые медикаменты и оборудование, питьевая вода и наборы питания.

Вывозить граждан России пришлось в связи с тем, что «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) захватил Афганистан. Они заявили, что их цель — построить в стране халифат. От их действий страдают те, кто сотрудничал с иностранцами или воевал на стороне бывшего президента страны Ашрафа Гани. С особыми ограничениями в правах сталкиваются женщины.

Востоковед-афганист Анастасия Ковальская заявила, что между шариатом и жестокими законами, которые террористическое движение «Талибан» принимало против женщин Афганистана во время своего правления в 1996–2001 годы, нет связи.