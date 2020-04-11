США подготовили санкции для стран, не забирающих своих граждан

США могут ввести визовые санкции против тех стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» возвращение домой своих граждан. По мнению администрации Белого дома, такое бездействие нарушит реализацию мер по сдерживанию в стране распространения коронавируса.
Об этом
Документом предполагается формирование списка стран, не отреагировавших на просьбу Вашингтона. Санкции начнут вводиться через семь дней после попадания в данный список.
Ранее NEWS.ru сообщал, что осложнения, вызванные коронавирусом, привели к смерти за сутки более 2,1 тысячи американцев. Это рекордный показатель в США с момента вспышки инфекции. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, 10 апреля в стране зарегистрировано 2108 летальных исходов. Всего жертвами пандемии COVID-19 в США уже стали 18 637 человек.
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