МИД РФ: США отвергли идею Путина поговорить с Байденом

https://static.news.ru/photo/336fbfd8-8af7-11eb-8291-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США отвергли идею президента РФ Владимира Путина организовать переговоры с лидером Штатов Джо Байденом, заявили представители МИД РФ. В ведомстве отметили, что Вашингтон упускает возможность найти выход из тупика отношений между Москвой и Вашингтоном. Диалог политиков мог состояться 22 марта.

Упущена ещё одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США, — говорится на официальном сайте МИД РФ.

Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего коллегу Путина «убийцей», а также пообещал, что тот «ответит» за якобы имевшееся вмешательство РФ в американские выборы. Путин же пожелал президенту США здоровья и добавил, что «кто обзывается — сам так называется». Кроме того, лидер РФ предложил коллеге провести дискуссию в прямом эфире.

Отказ президента США Джо Байдена от предложения российского лидера Владимира Путина провести публичную дискуссию вызвал резкую реакцию у зрителей телеканала Fox News. Часть комментаторов предположила, что американский руководитель просто не сможет держаться на равных с президентом РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Гвардия Захара Прилепина» провела акцию протеста у резиденции американского дипломата в Москве. Общественники пошли на такой шаг после резких высказываний главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. Активисты приковали себя к ограде сквера напротив дипмиссии с требованием принести извинения Путину и россиянам. Кроме того, они отнесли в представительство письмо с аналогичными просьбами.