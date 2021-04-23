США отказать нельзя: в бундестаге объяснили действия Чехии против РФ

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией надо рассматривать с точки зрения заинтересованности в нём Белого дома. Отношения двух стран ухудшились после прихода к власти администрации Джо Байдена, подчеркнул депутат в беседе с телеканалом «360».
Партия Байдена — это партия войны. И она очень чётко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил... Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация... Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано, — отметил Гердт.
Он добавил, что действия Праги в этом конфликте вызваны давлением «той стороны, которой отказать нельзя».
Ранее стало известно, что главной целью разлада в отношениях России и Чехии является консолидация Запада против РФ. Об этом в сообщил сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что администрация американского президента Джо Байдена уже поставила перед собой цель сплотить «альянс демократии». Задача заключается в том, чтобы провести единую политику в отношении Москвы.