США отказать нельзя: в бундестаге объяснили действия Чехии против РФ

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Владимир Жириновский считает, что президент России Владимир Путин может быть благодарен ему за то, что политик всегда шёл ему навстречу. Тем более, что все инициативы ЛДПР могли идти на пользу российскому лидеру, заявил лидер фракции в эфире радио KP.RU.

На первом этапе правления Путина большой вес имел Березовский и люди, больше привязанные к западной демократии, чем истинные патриоты России, считает политик. И ЛДПР в этом плане могла сориентировать главу...