США отказались от участия КНР в переговорах с РФ по СНВ-3

https://static.news.ru/photo/2e064216-e376-11ea-8f4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Yu/Xinhua/Global Look Press

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что США отказались от участия Китая в переговорах с Россией по контролю над ядерными вооружениями.

Администрация Трампа отказалась от своего требования того, чтобы Китай был вовлечён в какие бы то ни было ядерные переговоры. Она теперь нацеливается на достижение политического соглашения с Россией и затем оказание давления на Китай с целью присоединения к переговорам и, в конечном счёте, к договору <...> Произошёл сдвиг, — привели слова Маршалла Биллингсли в ТАСС.

Отмечается, что Маршалл Биллингсли представил заместителю МИД России Сергею Рябкову на встрече в Вене условия заключения договорённости на основании «ясного мандата». Они были сформулированы для команды переговорщиков США президентом Дональдом Трампом.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями отметил, что теперь «мяч на стороне поля России».

Он добавил, что Соединённые Штаты готовы продлить договор, если российская сторона пообещает участвовать в договорённости о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов. Однако Маршалл Биллингсли подчеркнул, что такая договорённость должна быть не только между РФ и США, но и заключена также с Китаем.

ДСНВ — это последнее соглашение по ядерным вооружениям, которое может реализовываться с учетом биполярного мировоззрения холодной войны. <...> Этот подход больше не является пригодным в мире, в котором Коммунистическая партия Китая участвует в гонке вооружений, — процитировали Маршалла Биллингсли в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 16 августа 2020 года, что Россия не ждёт от Китая участия в переговорах по стабильности в Вене. Он отметил, что российская сторона не ожидает, что переговоры с США закончатся прорывом.