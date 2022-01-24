США определились со сроками ответов по гарантиям безопасности

Госдеп США определился со сроками ответов на предложения России по гарантиям безопасности. Ответ будет передан РФ на текущей неделе, заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс. Об этом Прайс заявил на брифинге.

Представитель Госдепа уточнил , что его заявление основано на данных главы Госдепа Энтони Блинкена. Власти США рассматривают ответ России как следующий шаг в контактах двух государств. Также Вашингтон поделился своими идеями с европейскими союзниками, их ответ также будет включён в письменный ответ Штатов.

До этого, чем мы сейчас занимаемся... мы ведём постоянную координацию и консультации с союзниками и партнёрами. Мы предпринимаем это в рамках беспрецедентного, быстрого, сильного, жёсткого, единого реагирования, с которым Россия столкнется в случае дальнейшей агрессии. ... Мы получаем от них реакцию. Мы включаем их реакцию в письменный ответ. И когда мы будем готовы передать его, мы сделаем это, — заявил Прайс.

В пятницу, 21 января глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в Женеве переговоры, которые проходили в течение полутора часов. Стороны обсудили дальнейшие шаги по гарантиям безопасности.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что США пока не готовы дать ответ России по гарантиям безопасности. Что же касается санкций в отношении России, то США считает их угрозу куда более эффективным средством для «сдерживания» России, чем само введение.