США объявили о готовности обсудить с Россией вопросы безопасности

Вашингтон выразил готовность вести переговоры с Москвой по вопросам безопасности, об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга заявила в пятницу 17 декабря на специальном брифинге, посвящённом ситуации между РФ и Украиной, информирует ТАСС.

Представитель администрации подтвердила, что Вашингтон консультируется с союзниками по формату переговоров с Россией. Она изложила позицию США, согласно которой в переговорах с РФ должны принимать участие все государства Европы, чьи интересы затрагиваются предложенным Москвой проектом договора между Россией и США о гарантиях безопасности.



Мы вернёмся к россиянам в какой-то момент на следующей неделе с более конкретным предложением на этот счёт. После того как проконсультируемся с союзниками. Но, опять-таки, у США будет и собственный довольно большой список своих вопросов, вызывающих обеспокоенность и касающихся военной стратегии и оперативных планов, а также поведения России. Мы тоже захотим его водрузить на стол переговоров. Переговоры должны идти на основе взаимности, — отметила чиновник.

Предложенный Россией документ состоит из восьми статей и затрагивает основные вопросы взаимных гарантий безопасности между Россией и США. Президент России Владимир Путин уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Представитель американской администрации отметила, что США готовы привлечь РФ и Украину для урегулирования ситуации в Донбассе, однако «нормандский формат» переговоров они считают основным. В связи с обострением ситуации на Украине американская сторона предупреждает о возможности введения экономических санкций против России, но не военной силы, уточнила чиновница.

Мне кажется, мы достаточно ясно давали понять, что пакет мер, над которым работаем мы, и ЕС заявляет то же самое, включал бы серьёзнейшие экономические и финансовые последствия, политические последствия и так далее, — сказала политик.

Ранее сообщалось о возможных экономических санкциях США против России в связи с обострением ситуации на Украине. Представитель Белого дома заявила о вероятности введения жёстких финансовых ограничений, которые ранее не применялись. Тем не менее Вашингтон готов продолжить переговоры по урегулированию ситуации на Украине и вопросам безопасности.