https://static.news.ru/photo/15bdcc9c-d409-11e9-951f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Romitsyn/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов обвинили Россию в убийстве якобы своего очередного врага за границей. Речь идёт о бывшем командующем войсками противников в чеченском восстании, застреленном в парке Берлина 23 августа.

По этому факту в Германии возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, чеченец накануне убийства отсидел в тюрьме в России, а затем якобы сбежал в Германию, спасаясь «от покушений и преследований», сообщает The Wall Street Journal .

О том, что Кремль преследовал чеченского повстанца, рассказали его родственники. Немецкие власти от комментариев отказались. Из этого был сделан вывод, что они боятся конфронтации с Россией. Москва свою причастность к убийству чеченца отвергает.

Ранее News.ru сообщал, что произошедшее с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём похоже на памятное дело Александра Литвиненко. Такое мнение выразил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В своём убеждении дипломат указывает на тот факт, что и тогда было выдвинуто обвинение без предъявления каких-либо доказательств в причастности Москвы к отравлению.