Пушков объяснил, почему США не помогут Украине с членством в НАТО

https://static.news.ru/photo/982ae524-aff5-11eb-9669-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты готовы поддержать стремление Украины стать членом НАТО. Однако — лишь на словах, а не на деле, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram.

Он указал на категорическое несогласие Западной Европы с необходимостью вступления Киева в военно-политический блок. В связи с этим, полагает сенатор, США не могут обеспечить Украине место в Альянсе.

Кроме того, они и сами «не хотят быть заложниками конфликтной политики Киева, а также его стремления паразитировать на Западе», уверен Пушков.

При этом, подчеркнул он, украинский президент Владимир Зеленский «рвётся в НАТО — хоть тушкой, хоть чучелом». Но в сложившихся условиях администрация нового главы Белого дома Джо Байдена намерена дозировать объём поддержки Киева, добавил сенатор.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен побывал с двухдневным визитом на Украине, где провёл переговоры с президентом Зеленским, а также встретился с главой правительства Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Поездку глава американской делегации назвал продуктивной.