Пушков объяснил, почему США не помогут Украине с членством в НАТО

Соединённые Штаты готовы поддержать стремление Украины стать членом НАТО. Однако — лишь на словах, а не на деле, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram.
Он указал на категорическое несогласие Западной Европы с необходимостью вступления Киева в военно-политический блок. В связи с этим,
Кроме того, они и сами «не хотят быть заложниками конфликтной политики Киева, а также его стремления паразитировать на Западе», уверен Пушков.
При этом, подчеркнул он, украинский президент Владимир Зеленский «рвётся в НАТО — хоть тушкой, хоть чучелом». Но в сложившихся условиях администрация нового главы Белого дома Джо Байдена намерена дозировать объём поддержки Киева, добавил сенатор.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен побывал с двухдневным визитом на Украине, где провёл переговоры с президентом Зеленским, а также встретился с главой правительства Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Поездку глава американской делегации назвал продуктивной.