https://static.news.ru/photo/6df3c728-3105-11ea-9a53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Власти Соединённых Штатов приступили к подготовке санкций в отношении Ирака в связи с принятием в республике резолюции о выводе американских войск.

Неназванные источники сообщили, что обсуждения носят предварительный характер и пока нет гарантии введения санкций. Разработкой занимаются Минфин США и Белый дом, передаёт WP.

Инсайдер, знакомый с ситуацией, добавил, что Вашингтон готов немного подождать с введением ограничений, пока власти Ирака не отреагировали на резолюцию парламента, принятую 5 января. Президент США Дональд Трамп при этом пообещал, что если позиция руководства республики будет неприемлема для Соединённых Штатов, то санкции, в свою очередь, окажутся небывалыми.

Как писал NEWS.ru ранее, министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что у ведомства нет намерения отзывать солдат и технику из Ближневосточного региона. Так глава Пентагона прокомментировал распространённую ранее агентством Reuters информацию о том, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция приняла решение вывести войска с территории Ирака.