США могут специально «выдавливать» Россию из арабского мира

https://static.news.ru/photo/9bfc4586-b171-11ea-bede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты Америки проводят целенаправленную политику, направленную на подрыв влияния России в арабском мире. Накануне Белый дом отказался сотрудничать с Кремлём по мирному урегулировании в Ливии.

Со своей стороны Россия последовательно выступает за безальтернативность политического урегулирования ливийского конфликта, строгое соблюдение принятых международным сообществом решений по ливийской проблематике, — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Он добавил, что РФ призывает к конструктивному диалогу всех участников конфликта, исходя из того, что военным путём проблему решить невозможно. Из-за чего постоянные обвинения Вашингтона в адрес РФ в разжигании кризиса в африканской стране «выглядят абсолютно необоснованно».

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда поддержанные НАТО протестующие свергли и убили авторитарного правителя Муаммара Каддафи. С 2014 года признанному большинством стран ПНС противостоит армия под руководством маршала Хафтара, подчиняющаяся альтернативному правительству страны.

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке «деструктивную роль», поэтому она должна «убраться» оттуда. По его словам, Вашингтон 45 лет старался «держать русских подальше» от данного региона.

Также помощник госсекретаря США вспомнил бывшего президента страны Барака Обаму, администрация которого «приветствовала приход русских в Сирию». Шенкер отметил, что предыдущие американские власти полагали, будто это «затянет русских в трясину», но ошиблись. Успех в Сирии подвигнул Москву к действиям в Ливии, и там она в настоящее время «не играет продуктивной или стабилизирующей роли».

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа сирийских племён выступила с критикой российской политики. Лидеры кланов, которые проживают на северо-востоке Арабской Республики, объявили о своём несогласии с тем, что местная молодёжь становится объектом вербовки для боевых действий в Ливии. Москву обвиняют в наборе сирийских наёмников для поддержки сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.