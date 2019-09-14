https://static.news.ru/photo/30d031aa-d6e8-11e9-a9f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская и американская стороны обсудили в Вене возможности по взаимному увеличению численности сотрудников посольств и консульств в обеих странах, рассказал посол Соединённых Штатов в Москве Джон Хантсман.

По его словам, переговоры прошли 11 сентября. Возможность нарастить число дипломатов необходима для выполнения работы представительств, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что США и Россия договорились о возвращении к старым правилам получения виз. Граждане РФ теперь будут платить $160 сбора вне зависимости от типа разрешения.