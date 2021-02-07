США и Россия подружатся против Китая при одном условии

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Шансы на сотрудничество США и России есть, но только если «американцам удастся сменить режим в России». При этом выхода, кроме дружбы с Москвой, у Вашингтона нет. Потому что союз КНР и РФ грозит глобальным лидерством Китая в мире и коммунистической угрозой в XXI веке.

Такое мнение в эфире Украина 24 выразил журналист Иван Яковина. По его мнению, в ближайшее время Белый дом изо всех сил будет пытаться убрать администрацию Владимира Путина, потому что ему нужна «российская демократическая власть, которая будет работать с Западом».

По сути дела, сейчас решается, каким будет мир в XXI веке — американским и демократическим или китайским и авторитарным. В отличие от российской угрозы, которую можно назвать тактической, исходящая опасность от Китая намного серьёзнее, стратегическая, — заявил Яковина.

В данный момент якобы Россия находится под контролем Пекина, но если ему удастся полностью поглотить российские власти, то западному миру придётся приложить огромные усилия, чтобы добиться победы над влиянием Пекина.

Именно поэтому, уверен журналист, США не всё равно, как там дела у Навального. Американцы рассчитывают найти в лице оппозиционера союзника «в противодействии глобальному авторитаризму».

Как ранее писал NEWS.ru, НАТО и США представили концепцию многосферных боевых операций, при которой атака на врага будет совершаться одновременно с воздуха, моря, космоса, на земле и в киберпространстве. Чтобы гарантированно предотвратить нападение, российские военные придумали свою стратегию.