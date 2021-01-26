Россия и США договорились о продлении СНВ-3

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Президенты России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров договорились о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Политики поговорили по телефону и выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о продлении договора СНВ-3.

Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях, — говорится на сайте Кремля.

В ближайшие дни будут завершены все процедуры, необходимые для дальнейшего функционирования документа.

В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер, — отметили в администрации главы государства.

Также в ходе общения российский глава поздравил своего американского коллегу с началом работы в качестве президента и рассказал, что нормализация отношений между РФ и США отвечала бы интересам как обеих стран, так и мирового сообщества.

Накануне СМИ сообщали о предстоящем обмене нотами о продлении договора между РФ и США.

РФ и США подписали Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) в 2010 году. Стороны условились начать сокращение стратегических наступательных арсеналов до ключевых значений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года. СНВ-3 может быть вновь заключён на срок до пяти лет в случае взаимного согласия сторон, писал NEWS.ru.