США и НАТО призвали к гибкости на переговорах по гарантиям безопасности

США и НАТО могут столкнуться с ухудшением ситуации в сфере собственной безопасности, если не проявят готовность к диалогу с Россией по гарантиям. Как заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков, общение по этому вопросу не будет продуктивным без умения воспринимать позицию другой страны.

Мы позицию другой страны воспринимали так, как она есть, на протяжении 30 лет. Сейчас под этим периодом попыток найти общий знаменатель, проявляя гибкость, необходимо подвести черту, — заявил Рябков.

Предварительный раунд переговоров России и США состоялся вечером 9 января. Основные консультации намечены на 10 января. Комментируя прошедшее мероприятие, Сергей Рябков назвал первую встречу с американскими коллегами «потрясающей».

После переговоров РФ и США в Брюсселе пройдёт заседание совета Россия — НАТО, а затем в Вене будут консультации на площадке ОБСЕ.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.