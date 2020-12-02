США и их союзники объяснили бойкот встречи с делегацией Донбасса

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Постпредства США, Великобритании и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором объяснили, почему не приняли участие в неформальной встрече Совбеза ООН по Минским соглашениям. Представители трёх стран назвали мероприятие попыткой исказить реалии конфликта на Украине.

Неформальная встреча СБ ООН (по «формуле Арриа») состоялась 2 декабря по инициативе России. В онлайн-мероприятии на площадке Совбеза впервые выступили представители ЛНР и ДНР, сообщает РИА Новости.

Встречу бойкотировали США, Великобритания, Эстония, Бельгия, Франция и Германия. Причём представители Парижа и Берлина вдобавок добились запрета на трансляцию мероприятия на сайте ООН.

Мы продолжим участвовать во всех инициативах ООН, поддерживающих конструктивные цели. Это мероприятие, направленное исключительно на искажение реалий конфликта на востоке Украины, служило только интересам России, — говорится в заявлении США и их союзников.

Представители трёх государств также отметили, что категорически отвергают тезис России о её роли посредника во внутреннем конфликте Украины. По их мнению, Москва якобы спровоцировала и продолжает подпитывать этот конфликт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил: он считает слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о бойкоте встречи Совбеза ООН попыткой скрыть зверства украинских националистов и способом закамуфлировать отказ от выполнения обязательств. Слуцкий отметил, что Киев отказывается от диалога и тем самым поддерживает продолжение вооружённого конфликта в Донбассе.