Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Соединённые Штаты собираются снизить время готовности самолётов к применению ядерного оружия до суток.
Готовность самолётов-носителей к применению ядерного оружия предусматривается сократить с 10 суток до 24 часов, — отметил глава Минобороны.
Как ранее писал NEWS.ru, Шойгу заявил, что Вашингтон после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) планирует разместить новые ударные средства в Европе и на Востоке.
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