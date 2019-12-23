https://static.news.ru/photo/d4c05f0a-46a2-11e9-b5af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Соединённые Штаты собираются снизить время готовности самолётов к применению ядерного оружия до суток.

Готовность самолётов-носителей к применению ядерного оружия предусматривается сократить с 10 суток до 24 часов, — отметил глава Минобороны.

Как ранее писал NEWS.ru, Шойгу заявил, что Вашингтон после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) планирует разместить новые ударные средства в Европе и на Востоке.