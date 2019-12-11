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Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в США — очень важное событие для развития межгосударственных отношений. Об итогах переговоров главы ведомства с президентом страны Дональдом Трампом журналистам сообщили российские политологи.

Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что у России и Штатов накопилось множество требующих обсуждения вопросов. По его словам, наиболее важная тема — это пролонгация договора СНВ-3,...