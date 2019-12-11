Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что конфликт в Ливии военного решения не имеет, поэтому Вашингтон и Москва должны совместно выработать политическое решение этой проблемы.
Мы хотим работать вместе с Россией, чтобы переговоры начались, чтобы состоялся ряд дискуссий, которые в конечном счёте приведут к такому положению, которого в течение долгого времени стремилась добиться ООН, — цитирует ТАСС Помпео.
Как писал NEWS.ru, Сенат США обсуждает законопроект, который потребует от американского госсекретаря Майкла Помпео решения о внесении России в список стран — спонсоров терроризма. Также планируется, что комитет обсудит документ под названием «Защита безопасности Америки от агрессии Кремля». В случае если его примут, президент США должен будет публично призвать руководство России вернуть Крым под контроль Украины и призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, которые совершают насилие на востоке Украины.