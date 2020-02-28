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Президент США Дональд Трамп решил обсудить вопрос контроля над вооружениями на встрече глав пяти стран — членов Совета Безопасности ООН. В присутствии лидеров Великобритании и Франции Бориса Джонсона и Эммануэля Макрона глава Белого дома хочет уговорить лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина поставить подписи под трёхсторонним соглашением.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации Трампа. Дата и место возможной встречи пока не называется. Соединённые Штаты используют эту возможность, чтобы ввести Россию и Китай в...