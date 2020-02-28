Американский постпред при ООН Келли Крафт на заседании Совбеза призвала Россию «немедленно посадить боевые самолёты» в Сирии. Такое заявление она сделала при обсуждении ситуации в провинции Идлиб.
Мы призываем РФ немедленно посадить её боевые самолёты и призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, проведённые в 2018 году, — цитирует Крафт РИА Новости.
Дипломат добавила, что в Белом доме приветствуют ответ Турции за «неоправданное нападение» на наблюдательные посты, повлекшее жертвы среди военнослужащих.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Анкары, которое в Североатлантическом альянсе готовились принять после нападения на турецкие войска в Идлибе. Афины не устроил текст заявления, в котором не оказалось ссылки на соблюдение действующего соглашения с Турцией о беженцах и мигрантах. На этом настаивала Греция, которая уже усилила охрану морских и сухопутных границ с Турцией.