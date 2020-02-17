https://static.news.ru/photo/fd7d7cd8-518d-11ea-9c66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок внесения поправок к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию России продлили до 2 марта. Решение приняли на заседании Совета Госдумы РФ.

Об этом в разговоре с журналистами заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Мы сегодня этот вопрос рассмотрели. Принято решение до 2 марта продлить срок рассмотрения поправок в Конституцию, — сказал Володин.

Ранее NEWS.ru писал, что в Центральной избирательной комиссии оценили всенародное голосование по поправкам в Основной закон в 14,3 миллиарда рублей. Это сопоставимо с бюджетом президентских выборов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По её словам, комиссия начнёт подготовку к процедуре после того, как президент Путин согласует детали с рабочей группой по изменению Конституции.

Поправки в Основной закон могут быть приняты, если в третьем чтении законопроект поддержат более 75% членов Госдумы.