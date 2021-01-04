«Сразу жить не хочется»: Песков о жёсткой критике со стороны Путина

https://static.news.ru/photo/3d51eddc-4f3d-11eb-9ac0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью телеведущему Владимиру Соловьёву. В процессе разговора представитель Кремля рассказал, что в его карьере были моменты, когда он сталкивался с жёсткой критикой со стороны национального лидера Владимира Путина.

Соловьёв припомнил Пескову слова президента, согласно которым глава государства сам не всегда понимает, что по тому или иному поводу заявил его пресс-секретарь. Дипломат согласился, сказав, что действительно, пусть и не очень часто, но бывали моменты, которые нужно было корректировать. По словам Пескова, он всегда говорит то, что думает, однако высказывать личную позицию он не может, ведь является назначенным чиновником, а не избранным политиком.

Ведущий спросил дипломата, бывал ли он когда-то из-за своих слов на грани увольнения из администрации президента.

Я сталкивался с жёсткой критикой со стороны президента. Жить сразу не хочется, — сказал пресс-секретарь Путина. Видео интервью обнародовано на YouTube.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин не терпит некомпетентности и беспощаден к предательству и воровству. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.