https://static.news.ru/photo/9c5af5d6-6d1a-11ea-b426-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин 15 апреля должен выступить перед Госдумой и отчитаться о работе кабмина. В преддверии выступления премьер-министра думская фракция «Справедливая Россия» направила ему 20 вопросов, посвящённых изменению социально-экономического курса, налоговой политике, решению жилищных вопросов и другим важнейшим для страны темам.

Об этом ТАСС рассказал партийный лидер Сергей Миронов. По словам парламентария, большинство проблем, затронутых в вопросах от «Справедливой России», спровоцированы предыдущим составом кабмина. В этой связи Миронов напомнил, что ряд министров прежнего кабинета сохранили свои портфели.

Главный вопрос, который сегодня волнует и нас, и большинство населения: готово ли новое правительство исправлять ошибки предыдущего кабинета, готово ли оно пересматривать социально-экономическую политику в интересах граждан? — заявил глава справороссов.

Партия планирует представить Мишустину ряд инициатив, в частности о повышении страховых выплат для банковских вкладчиков и о расширении субсидий на оплату услуг ЖКХ.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Михаил Мишустин поручил правительству разработать дополнительные меры по поддержке экономики и предпринимательства. Члены кабмина должны представить свои предложения в ближайшее время.