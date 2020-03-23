Председатель правительства России Михаил Мишустин 15 апреля должен выступить перед Госдумой и отчитаться о работе кабмина. В преддверии выступления премьер-министра думская фракция «Справедливая Россия» направила ему 20 вопросов, посвящённых изменению социально-экономического курса, налоговой политике, решению жилищных вопросов и другим важнейшим для страны темам.
Об этом ТАСС
Главный вопрос, который сегодня волнует и нас, и большинство населения: готово ли новое правительство исправлять ошибки предыдущего кабинета, готово ли оно пересматривать социально-экономическую политику в интересах граждан? — заявил глава справороссов.
Партия планирует представить Мишустину ряд инициатив, в частности о повышении страховых выплат для банковских вкладчиков и о расширении субсидий на оплату услуг ЖКХ.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Михаил Мишустин поручил правительству разработать дополнительные меры по поддержке экономики и предпринимательства. Члены кабмина должны представить свои предложения в ближайшее время.
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